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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جاد الكريم: القطاع الخاص والمجتمع المدني يقودان التنمية في مصر بشكل أساسي

صدى البلد

قال ولاء جاد الكريم، رئيس الوحدة المركزية بمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، إن القطاع الخاص والمجتمع المدني يقودان التنمية في مصر بشكل أساسي ، ويتم ذلك في إطار الشراكة مع الجهات الحكومية، حيث أن جميع المبادرات التي تم تنفيذها في مصر، تمت عن طريق التعاون مع جميع أطراف المثلث الذهبي الذي يقود التنمية بشكل أساسي هو القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار من الشراكة مع الجهات الحكومية.

وأضاف ـ خلال جلسة دور الشراكات الفعالة في زيادة الأثر التنموي للمبادرات القوميةـ أن كل المبادرات التنموية المنفذة في مصر خلال السنوات الأخيرة ، والتي تتم في إطار شراكة مؤسسية بين المثلث الذهبي بما يتم تنفيذه في حياة كريمة،

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً كبيراً في خلق شباب قادر على المنافسة في سوق العمل، لافتاً إلى أن القطاع الخاص هو الآخر، يعد داعمًا كبيرًا للبرامج التنموية وتجسد ذلك جلياً في مبادرة حياة كريمة.

من جانبه ، قال الدكتور محمد مرسي المدير الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن الدولية، إن المؤسسة تعمل بنظام الشراكات في جميع البلدان التي تقع فيها أعمال المؤسسة، حيث تعتمد الشركة على الشركاء المحليين، موضحاً أن تلك الشراكات تعمل على نقل ومشاركة المعرفة مع جميع الشركاء، مما يسهل نقل الخبرات في البرامج والمشاريع التنموية.

وأضاف مرسي أن الشراكة في الصناديق التي تديرها الشركة تكون عبارة عن شراكة بين القطاع العام والخاص،
حيث تعمل الشركة بنظام الشركات في البلدان التي تعمل بها بهدف نقل المعرفة لجميع الشركاء ونقل الخبرات فيما يخص تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

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