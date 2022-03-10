أحمد عيد عبد الملك يظهر اليوم على etc

يظهر مساء اليوم الخميس أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على قناة etc من خلال برنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامى محمد شبانة وذلك فى بداية انطلاقته مع القناة بعد التعاقد معه رسميا .



ويعد أحمد عيد من المحللين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية على السوشيال ميديا وخاصة جماهير نادى الزمالك .



وكانت قناة etc فى حضور رئيس مجلس الإدارة هانى العتال قد أعلنت عن تعاقدها مع أحمد عيد عبد الملك عقب انتهاء تعاقده رسميا مع قناة نادى الزمالك مشيرة ان ذلك يأتى في إطار حرص القناة على الاستعانة بأفضل النجوم والمحللين لتغطية وتحليل كل القضايا الرياضية والكروية ومباريات الدوري المصري الممتاز ومباريات المنتخب المصري بداية من اللقاء الأهم أمام السنغال في تصفيات المونديال .



جدير بالذكر أن أحمد عيد عبدالملك كان أحد نجوم منتخب مصر في جيله الذهبي تحت قيادة المدير الفني حسن شحاته وحصل على كأس الأمم الأفريقية عامي 2006 و2010

كما لعب سابقا لنادي حرس الحدود لعدة مواسم وساهم بفوز فريقه بكأس مصر وكأس السوبر، كما حصل على كأس مصر ثلاث مرات، اثنين منها مع حرس الحدود عامي 2009 و2010 ومرة مع الزمالك عام 2013 هذا بالإضافة إلى كأس السوبر المصري عام 2009 مع حرس الحدود على حساب النادي الأهلي، وحصل على الدوري المصري الممتاز.