نائب الرئيس اليمني يثمن دور السعودية في إحلال السلام في بلاده

ثمن نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم/ الخميس/ دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجهودهم الأخوية في مساندة الشرعية، والوقوف إلى جانب الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بما من شأنه استعادة الدولة وإحلال السلام وردع المخطط الإيراني.

وقال صالح - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) - "إن جرائم المليشيات المتواصلة وانتهاكاتها وقصفها للنازحين والمدنيين واستهداف الأشقاء، لن تثني شعبنا اليمني بمساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، عن استعادة الدولة وطي صفحة الانقلاب المشؤوم وبناء الدولة الاتحادية التي أجمع عليها اليمنيون".