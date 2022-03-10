أحمد مكي يكشف عن البوستر الرسمى لـ الكبير أوي 6

طرح الفنان أحمد مكي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام بوستر مسلسله الجديد الكبير أوي 6 ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وعلق أحمد مكي على البوستر قائلاً : “ توكلنا على الله ... إن شاء الله خير ... و كل سنة وانتم طيبين ”.

ومن المقرر ان يعود مسلسل الكبير أوي 6 للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل الكبير اوي فى جزءه السادس من المقرر ان يقوم ببطولته كل من أحمد مكي - هشام إسماعيل - رحمة حسن - ليلي عز العرب - حمدى الميزغنى ، كما يظهر الفنان ماجد الكدواني داخل الاحداث كضيف شرف

مسلسل الكبير أوي من إخراج أحمد الجندي ، ومن تأليف مصطفى صقر ، ومحمد عز الدين ، والعمل من المقرر عرضه ، على قنوات on E حصرياً - منصة watch it



وكانت قد ترددت أنباء ان الفنانة رحمة حسن من المقرر ان تلعب دور هدية بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم ، وهو ما نفاه مخرج العمل احمد الجندي مؤكداً انها سوف تظهر فى شخصية جديدة تماماً .

كان أخر أعمال الفنان احمد مكي هو مسلسل الأختيار 2 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وبشري .



