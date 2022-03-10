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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكي يكشف عن البوستر الرسمى لـ الكبير أوي 6

أحمد مكي
أحمد مكي

طرح الفنان أحمد مكي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام بوستر مسلسله الجديد الكبير أوي  6 ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم . 

وعلق أحمد مكي على البوستر قائلاً : “ توكلنا على الله ... إن شاء الله خير ... و كل سنة وانتم طيبين ”.

ومن المقرر ان  يعود مسلسل  الكبير أوي  6 للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل الكبير اوي فى جزءه السادس من المقرر ان يقوم ببطولته كل من  أحمد مكي - هشام إسماعيل - رحمة حسن - ليلي عز العرب - حمدى الميزغنى ، كما يظهر الفنان ماجد الكدواني داخل الاحداث كضيف شرف 
مسلسل الكبير أوي من إخراج  أحمد الجندي ، ومن تأليف  مصطفى صقر ، ومحمد عز الدين ، والعمل من المقرر عرضه  ، على قنوات  on E  حصرياً - منصة watch it

وكانت قد  ترددت أنباء ان الفنانة رحمة حسن من المقرر ان تلعب دور هدية بدلاً من الفنانة دنيا سمير غانم ، وهو ما نفاه مخرج العمل احمد الجندي مؤكداً انها سوف تظهر فى شخصية جديدة تماماً .

 

كان أخر أعمال الفنان احمد مكي هو مسلسل الأختيار 2 ، والذى عرض خلال شهر رمضان الماضي ، وشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وبشري .


 

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