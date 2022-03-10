ابراهيم عيسي:المصريون أكدوا هويتهم في 30 يونيو 2013 على غرار مارس 1919

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري هو من خرج ليطالب باستقلاله في مظاهرات 9 مارس 1919، موضحًا أن خروج المصريين يوم 9 مارس لتأكيد هويتهم المصرية هو نفس ما حدث في 30 يونيو 2013.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المصريين مروا بظروف سيئة كثيرة منذ إنتهاء العصر الفرعوني؛ الذي كان يحكم فيه المصريون أنفسهم والعالم، وبعدها دخلت مصر في سلسلة من الاحتلالات.

وتابع "عيسي": "كل من احتل مصر منذ الدولة الفرعونية كان حريصًا على عدم تسليح أو تكوين جيش مصري، وأن فترات الاحتلال التي تعرضت لها مصر حاول المحتل التأثير في الهوية المصرية، مؤكدًا أن يوم 9 مارس 1919 كان من الأيام المهمة والمفصلية في تاريخ مصر، معلقًا: "الشعب المصري صنع اختياره الخاص يوم 9 مارس 1919 حين اختار هويته المصرية".