بعد إصابتها بقطع في كف اليد.. ليلى علوي: أنا بخير

كشفت الفنانة ليلى علوي تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بـ قطع في كف اليد، قائلة:"اشكر كل الناس اللي اتخضت عليا".

وقالت ليلى علوي، أثناء مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج "الدوم " المذاع على قناة " أون :" أصبت بقطع في كف اليد، وعملت غرزتين في الشريان و 9 غرز في الجلد ولكن أنا الحمد لله بخير ".

ويذكر أن الفنانة ليلي علوي أعلنت عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام إصابتها خلال تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد دنيا ثانية .

حيث تعرضت لقطع بالكف خلال تصوير أحد المشاهد ما أدي إلي نقلها الي المستشفي وخياطة ٩ غرز ، قبل أن تعود إلي التصوير مرة أخري لضيق الوقت

