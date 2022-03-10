خالد ميري: مصر دائما منصورة وتحيا بالشهداء.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن الرئيس السيسي شارك مصر كلها بالاحتفال بيوم الشهيد الذي ضحي ودفع الدم من أجل أن نعيش، لذلك نحتفل بيوم الشهيد ونرفع التحية للشهداء .



وأضاف "ميري"، خلال تقديمه برنامج "كلمة السر"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يوم 9 مارس يوم الشهيد احتفال لكل المصريين بأبطالهم"، متابعا: "بعد ثورة 30 يوينو يوم الشهيد أصبح له معنى كبير لأننا رأينا الإرهاب الحقيقي الذي كان يستهدف دفننا تحت الأرض".

وأوضح: "مصر دائما منصورة وهتفضل منصورة بالشهداء"، كل سنة وأسر الشهداء طيبين، ومصر لن تنساهم".