نعيش العصر الذهبي.. رانيا يحيى: محظوظون في عهد الرئيس السيسي.. فيديو

قالت الدكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية لم تصل لمنصب رئيس الوزراء، معقبه: "ليه لاء".



وأضافت "يحيي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج برنامج "كلمة السر"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لدينا عدد كبير من الوزيرات في الحكومة الحالية، والمرأة المصرية قادرة على تولية أي منصب وليست أقل من الرجل".

وأشارت: "نتمنى أن قانون الأحوال الشخصية يخرج منصف للأسرة، والرئيس السيسي وعد أن القانون لن يخرج إن وأن يكون منصفا للمرأة المصرية".

وأوضحت: "نتمنى أن يكون في القانون حماية للطفل والأطفال، لأن الأطفال هما الثمرة الحقيقية للغد"، متابعة: "لدينا قانون العنف ضد المرأة ونتمنى أن يكون به حماية للمرأة المصرية ضد كل أشكال العنف".

وتابعت: "يوم 5 مارس يوم تاريخي للمرأة المصرية، والرئيس السيسي يؤكد على رهانه على المرأة المصرية ووصلها للنيابة ومجلس الدولة، ونحن في قمة السعادة والفخر، ونشعر بمساعدة ودعم من فخامة الرئيس السيسي"، مردفه: “إحنا محظوظين في عهد الرئيس السيسي .. ولدينا 8 وزيرات ونعيش العصر الذهبي”.

وأكد: "الدولة المصرية بكل مؤسساتها تدعم الدولة المصرية، وفخورين بالاحتفال وتقدير مؤسسات الدولة بتقدير المرأة المصرية"، متابعة: "يوم 5 مارس يوم تاريخي للمرأة المصرية باعتلائها منصة مجلس الدولة".