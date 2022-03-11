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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 10 مارس 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 11 مارس 2022، في محال الجزارة، وفقًا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى الكندوز 140 - 160 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 150 و170 جنيها.

سعر اللحم الجملي
واستقر سعر اللحم الجملى عند 100-120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140  جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي
وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 و160 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو
وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو.

أسعار كباب الحلة
وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

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