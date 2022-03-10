مورد قمح: ينبغي تفعيل إجبارية التوريد هذا العام حتى نتجنب التهريب.. فيديو

قال محمد عيسى، مورد قمح، إنه يجمع القمح من الفلاحين حسب جودته ويخبرهم دائما بأن الحكومة توفر السيولة اللازمة لاستلام الأقماح منهم.



وأضاف "عيسى"، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي زرق"، ببرنامج برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يورد نحو 90 ألف طن من القمح سنويا بمفرده للشركة القابضة للصوامع.



وأشار إلى أن موسم توريد القمح هذا العام يشهد مساحات زراعية واسعة أكثر من الأعوام الماضية، ووزارة المالية وفرت الأموال اللازمة ويجري تحول المستحقات للموردين عن طريق البنوك خلال 48 ساعة.



وأشار محمد عيسى، مورد قمح، إلى عدم وجود أي أزمة في سوق القمح، لكن ينبغي تفعيل إجبارية توريده هذا العام حتى لا يتم تهريبه إلى معالف المواشي.

