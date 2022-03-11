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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية الحوه بكفر الشيخ يطالبون بردم الترعة

صدى البلد

طالب أهالي قرية الحوه التابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، باستكمال ردم الترعة ، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.

ويقول المواطن أحمد محمود فى رسالته: نعانى من وجود ترعة مارة داخل الكتلة السكنية فى  قرية الحوه اتابعة لمركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى.  

 

وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى وقع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة ،فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها.

 

واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الجزء المار امام المنازل.
 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ الروائح الكريهة الأمراض والأوبئة ترعة مارة داخل الكتلة السكنية انتشار الروائح الكريهة الموارد المائية الموارد المائية والري داخل الكتلة السكنية قرية الحوة

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