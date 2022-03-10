المحكمة تنتهي من فحص السي دى الخاص بسب عبد الناصر زيدان لـ تامر أمين

انتهت لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة القاهرة الاقتصادية، من فحص السي دى الخاص بواقعة قيام الاعلامي عبد الناصر زيدان بسب وقذف الإعلامي تامر أمين، واثبتت اللجنة الالفاظ التى وجهها زيدان لأمين، واعدت تقرير وتم اعادتها للمحكمة لتحديد جلسة للبت في القضية.

وكان وكيل عن عبد الناصر زيدان، تقدم بطلب أجل للادعاء الفرعي لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين وطلب بتعويض بمبلغ 10 مليون جنيه.

وأقام الإعلامي تامر أمين دعواه، على سند من نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة له.

وأضاف أن نشر عبدالناصر زيدان، لتلك الفيديوهات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وأصابت المدعي بأضرار أدبية ومادية جسيمة مما حدا به لإقامة الدعوى أمام الاقتصادية للقضاء له بتعويض 10 ملايين جنيه.

وكان هيثم عباس محامي الإعلامي تامر أمين، صرح بأن تلك النوعية من الفيديوهات تُحرض على العنف وازدراء الآخر ولا تراعي ما يترتب عليها وتصدي القانون لمثل تلك النوعية من الفيديوهات أو التصريحات سوف تحمي المجتمع من مشكلات أكبر إلى أن يلتزم الكافة بقيم وتقاليد المجتمع المصري وتختفي نبرة السبّ والقذف.