البحوث الزراعية: مستهدف توريد 4 ملايين طن قمح هذا العام.. فيديو

قال الدكتور عز الدين عبدالرحمن، رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، إن هناك تفاوت في إنتاجية الأرض الزراعية من القمح لاختلاف نوعية الأرض.

وأضاف "عبدالرحمن"، خلال لقائه مع الإعلامي "حمدي زرق"، ببرنامج برنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المتوسط العام للإنتاج 19.5 أردب، والمستهدف تورديه هذا العام 4 ملايين طن، وهذا حسب القدرة الاستيعابية للصوامع".





وأوضح: "هناك تحفيز كبير من الدولة المصرية، وهو ما ساعد على المساحة المنزرعة من القمح، فضلا عن الأصناف الجديدة التي انتجت من مركز البحوث الزراعية ذات قدرة عالية في الإنتاج وتحمل الظروف غير المواتية للزراعة، إضافة إلى ارتفاع سعر القمح".