طريقة عمل فطيرة السجق .. بدون عجين

إذا كنت تودين إعداد وجبة سهلة وبسيطة على سفرتك، يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل فطيرة السجق …
المقادير:
1 كيلو سجق مقطع شرائح
1 لفة جلاش
1/2 كوب زبدة
ملح وفلفل
1/2 كوب بصل شرائح
1 كوب فلفل الوان شرائح
1 كوب طماطم شرائح
1/2 كوب بقدونس مفروم
1 فص ثوم مفروم
1كوب جبنة رومي مبشورة
1/2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة
حبة البركة
سمسم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة دقيق
1/2 كوب كريمة طبخ
طريقة عمل فطيرة السجق
قومى بتشويح البصل مع مع ملح وفلفل
ضيفى الفلفل الالوان و السجق
ضيفى الطماطم و البقدونس ثم الثوم المفروم و تقلب جيدا
ضيفى الدقيق و الكريمة و يقلب حتى يصبح الصوص سميك لمدة 5 دقائق
قومى بتسييح الزبدة و افردى الجلاش طبقات فى قالب الفرن ثم ضعى الجبن بأنواعه
ثم تغلق مرة اخرى بالجلاش و الزبدة و يغلق تماما
رشى السمسم و حبة البركة من فوق و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة بين 180 الى 200 درجة حتى تستوى وتتحمر ثم يرفع .
تخرج من الفرن تغطى ربه ساعة ثم تقدم .
نصائح :
يمكنك تغيير السجق باللحم المفروم.