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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة السجق .. بدون عجين

صدى البلد

إذا كنت تودين إعداد وجبة سهلة وبسيطة على سفرتك، يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل فطيرة السجق …


المقادير:
1 كيلو سجق مقطع شرائح 
1 لفة جلاش
1/2 كوب زبدة
ملح وفلفل
1/2 كوب بصل شرائح
1 كوب فلفل الوان شرائح
1 كوب طماطم شرائح
1/2 كوب بقدونس مفروم
1 فص ثوم مفروم
1كوب جبنة رومي مبشورة
1/2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة
1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة
حبة البركة
سمسم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة دقيق
1/2 كوب كريمة طبخ 

طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل ورقة سجق


طريقة عمل فطيرة السجق

قومى بتشويح البصل مع مع ملح وفلفل
ضيفى الفلفل الالوان و السجق
ضيفى الطماطم و البقدونس ثم الثوم المفروم و تقلب جيدا
ضيفى الدقيق و الكريمة و يقلب حتى يصبح الصوص سميك لمدة 5 دقائق
قومى بتسييح الزبدة و افردى الجلاش طبقات فى قالب الفرن ثم ضعى الجبن بأنواعه
ثم تغلق مرة اخرى بالجلاش و الزبدة و يغلق تماما
رشى السمسم و حبة البركة من فوق و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة بين 180 الى 200 درجة حتى تستوى وتتحمر ثم يرفع .
تخرج من الفرن تغطى ربه ساعة  ثم تقدم .


نصائح :

يمكنك تغيير السجق باللحم المفروم.

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