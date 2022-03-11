طريقة عمل فطيرة السجق .. بدون عجين

إذا كنت تودين إعداد وجبة سهلة وبسيطة على سفرتك، يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل فطيرة السجق …



المقادير:

1 كيلو سجق مقطع شرائح

1 لفة جلاش

1/2 كوب زبدة

ملح وفلفل

1/2 كوب بصل شرائح

1 كوب فلفل الوان شرائح

1 كوب طماطم شرائح

1/2 كوب بقدونس مفروم

1 فص ثوم مفروم

1كوب جبنة رومي مبشورة

1/2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة

حبة البركة

سمسم

ملح وفلفل

1 ملعقة كبيرة دقيق

1/2 كوب كريمة طبخ



طريقة عمل فطيرة السجق



قومى بتشويح البصل مع مع ملح وفلفل

ضيفى الفلفل الالوان و السجق

ضيفى الطماطم و البقدونس ثم الثوم المفروم و تقلب جيدا

ضيفى الدقيق و الكريمة و يقلب حتى يصبح الصوص سميك لمدة 5 دقائق

قومى بتسييح الزبدة و افردى الجلاش طبقات فى قالب الفرن ثم ضعى الجبن بأنواعه

ثم تغلق مرة اخرى بالجلاش و الزبدة و يغلق تماما

رشى السمسم و حبة البركة من فوق و يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة بين 180 الى 200 درجة حتى تستوى وتتحمر ثم يرفع .

تخرج من الفرن تغطى ربه ساعة ثم تقدم .



نصائح :

يمكنك تغيير السجق باللحم المفروم.