وزير الخارجية الأسبق: علاقة مصر بأمريكا مهمة دون وصفها بالشراكة.. فيديو

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن علاقة مصر بالولايات المتحدة الأمريكية مهمة دون وصفها بالشراكة.

وأضاف نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلينا حاليا كأصحاب رأي لمعرفة اتجاهنا نحو قضايا المنطقة.

وتابع نبيل فهمي، أن مصر تربطها علاقة مهمة مع أمريكا ومع دول أخرى، مؤكدا أن أمريكا ترى أن مصر أصبحت تقف على قدميها وأصبح لها موقف ورأي.

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن البعض كان يعتقد أن التيار الإسلامي سيغلب على حكم المنطقة.