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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو ..الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق..والتموين: الوزارة استعدت لشهر رمضان بعدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

التموين: الوزارة استعدت لشهر رمضان بعدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
كشف الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل انطلاق النسخة السابعة من معرض أهلا رمضان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتخفيضات تصل ما بين 25 إلى 30%.


أول رد من عمر كمال بعد قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه..فيديو
علق المطرب عمر كمال، على قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه، قائلا  “رجعت بلدي ومرتاح"، مؤكدا "أول ما رجعت من امريكا ذهبت للنقابة عشان يحققوا معايا”.

 

ناصر ترك: أسعار الحج هذا العام لن تقل عن 120 ألف جنيه..فيديو
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الحكومة السعودية تدرس حجم استيعاب موسم الحج هذا العام.

السيد القصير: الزراعة المسئول الأول عن ملف الأمن الغذائي.. فيديو
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة المسئول رقم واحد عن ملف الامن الغذائي.


الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس شهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 4 أو 5 درجات مقارنة بالأمس، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وهو ما زود من الشعور بالبرودة.


التعليم العالي:ثانوية عامة علمي وإقامة بأوكرانيا قبل 24 فبرايرشرط التحويل للجامعات المصرية
كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل موقف الطلاب العائدين من أوكرانيا.


التنمية المحلية توجه المحافظات بإقامة معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق.

وفاء سالم: أصبت بالمرض النفسي لتراكمات كبيرة ولم أكن أدري ..فيديو
قالت الفنانة وفاء سالم، إن المرض النفسي مستحيل أنه يظهر فجأه، وأنها أصيبت بالمرض النفسي نتيجة تراكمات كبيرة، وأنها كانت تعمل ولا تدري بمرضها النفسي.


وزير الزراعة: مصر الأولى في تصدير الموالح على مستوى العالم.. فيديو
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح على مستوى العالم نتيجة جهود الرقابة على الجودة.

 

اخبار التوك شو الأرصاد التموين السلع الزراعة

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