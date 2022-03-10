قائمة بيراميدز لمواجهة الصفاقسي في دور المجموعات بـ الكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة الفريق المسافرة إلى تونس لخوض مباراة الصفاقسي التونسي في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الصفاقسي في التاسعة من مساء الأحد على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة تونس، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وضمت القائمة ٢٣ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - محمود الجباس - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

ويخوض بيراميدز تدريبه الأخير ظهر الجمعة على استاد الدفاع الجوي، قبل السفر إلى تونس على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي إلى تونس لخوض اللقاء الهام.