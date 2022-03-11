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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء السنغال.. اتحاد الكرة يقرر صرف المستحقات المتأخرة للاعبي المنتخب

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "قرر اتحاد الكرة صرف المستحقات المتأخرة للاعبي المنتخب حتى انطلاق معسكر الفراعنة المقرر له يوم 21 مارس الجاري، وجاء قرار اتحاد الكرة بتأجيل صرف المستحقات حتى يكون لها أثر معنوي على اللاعبين خلال تواجدهم في المعسكر.

وتابع شبانة: "أبلغ اتحاد الكرة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كيروش ومدير المنتخب وائل جمعة باعتماد كل المكافآت والمستحقات المتأخرة للاعبي المنتخب، لكن تم اتخاذ قرار بصرفها للاعبين في بداية المعسكر حتى يرفع هذا الأمر من روحهم المعنوية.

وواصل: "قرر الاتحاد التواجد في معسكر المنتخب مع انطلاقه لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم خلال المباراتين الحاسمتين أمام السنغال.

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