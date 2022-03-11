نبيل فهمي: الأمريكان في لحظة ما فضلوا اللواء عمر سليمان كرجل أمني لحكم مصر.. فيديو

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس الراحل مبارك كان يغضب من ملف توريث ابنه جمال للحكم .

وأضاف نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “بحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه استغربت من دعوة جورج بوش لجمال مبارك لزيارة البيت الابيض.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، ان الامريكان في لحظة ما فضلوا اللواء عمر سليمان كرجل أمني لحكم مصر، مؤكدا أنه لم يستقر في يقيني ما يؤكد صعود جمال مبارك للحكم.

وأشار نبيل فهمي إلى أن بعد مقابلة جورج بوش لحمال مبارك استقر لدى الامريكان فكرة أن جمال مبارك ليس لديه القدرة على تولي حكم مصر.