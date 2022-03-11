رامي رضوان يشارك صورا من الحرم المكي بأحدث ظهور.. شاهد

شارك الاعلامي رامي رضوان صورا من أحدث ظهور له في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "الحمد لله 🙏🏻❤ كل اللي طلب دعاء دعيت له به. ربنا يتقبل يا رب ويكرمنا بمساعدة الغير. و يا رب ينولها لكل شخص نفسه يزور البيت الحرام. أحمدك ربي وأشكر فضلك. كل التحية للمملكة العربية السعودية على حسن التنظيم والإستقبال والضيافة. وكل الشكر لوزارة الإعلام بالمملكة على كل المساعدة والدعم. بارك الله فيكم".

وكان قد دعم رامي رضوان المرأة في يومها الوطني في منشور له: “نهنئها في يوم.. لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع.. وتُعِد نصفه الثاني.. لو أساء لكم رجلا.. فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه”.

وأضاف رامي رضوان: “المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغة، فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.. دمتن نورا للحياة”.

وتابع: “إلى كل سيدة وكل فتاة، إلى كل أم وأخت وإبنة وزوجة وصديقة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.