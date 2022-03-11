بعد 50 عاما.. وفاة الجندي البوليفي قاتل جيفارا

أعلنت تقارير صحفية، وسائل إعلامية وفاة الجندي البوليفي " ماريو تيران" عن عمر يناهز الـ80 عاما، و ذلك بعد 50 عاما من قتل جيفارا بالرصاص بأوامر من السلطات .

و بحسب ما ورد في التقارير الصحفية، فإن الجنرال البوليفي المتقاعد جاري برادو أعلن صباح أمس، الخميس، وفاة الجندي الذي قام بإعدام الثوري الأرجنتيني الشهير جيفارا .



قال الجنرال البوليفي، أن "ماريو تيران" توفى عن عمر يناهز الـ80 عاما، و ذلك بعد 50 عاما من ضغطه على الزناد في أشهر رصاصه قام بإطلاقها من سلاحه و التي قتلت الثوري الشهير جيفارا .

و ذكر الجنرال البوليفي أن "ماريو" توفى بعد صراع مع المرض استمر لسنوات طويلة، و توفى صباح الخميس، و أعلن الاطباء فشل كل المحاولات الطبية في إنقاذ حياته .

جدير بالذكر ان جيفارا طبيب أرجنتيني تحول إلى أيقونة ثورية و ذلك بسبب أفكاره التنورية الذي حاول نشرها في منطاق عديدة و لكن لم تسمح له السلطات و لقي مصرعه على بد الجندي البوليفي عام 1967.

