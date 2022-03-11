عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكايات الناس ودنيا تانية.. أحمد عزمي يعود بمسلسلين خلال الفترة المقبلة| تفاصيل

أحمد عزمي
أحمد عزمي

يعود الفنان أحمد عزمي إلى الشاشة مرة أخرى بعد توقف سنوات بسبب أزماته الشخصية وعدم توفر عروض تمثيلية له، بحسب ما أعلنه في تصريحات تلفزيونية له. 

ونشر أحمد وحيد، مساعد مخرج لمسلسل حكايات الناس، فيديو يرحب فيه بالفنان أحمد عزمي، ويعلن عودته إلى التمثيل مجددا بعد الانضمام إلى العمل الذي سيعرض على شاشة MBC مصر. 

وظهر أحمد عزمي خلال الفيديو وهو في حالة سعادة، وقال أحمد وحيد: «فرحان أن رجوعك يا أحمد بعد غياب يكون معايا يا عشرة طويلة، كلنا هنخسر كتير لو مكنتش رجعت».

ومنذ ساعات أعلن أحمد عزمي مشاركته في مسلسل دنيا تانية مع الفنانة ليلى علوي المقرر عرضه في رمضان المقبل. 

وكتب أحمد عزمي عبر حسابه على موقع فيسبوك:" الحمدلله كثيرا بفضل الله وتوفيقه وبفضل دعواتكم .. أنا في دنيا تانية  مع الفنانه الجميله الراقيه ليلي علوي والمخرج أحمد عبدالعال وباقة من ألمع النجوم ومن إنتاج شركة إيجي ميديا". 

أحمد عزمي

روى الفنان أحمد عزمي، تفاصيل مسيرته الفنية وسبب ابتعاده عن الفن وأزمة وفاة شقيقه، وأزمة حبسه لمدة 6 أشهر.

وقال عزمي خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر":"من بعد ثورة يناير البلد كانت في فوضى كبيرة وعربيتي اتسرقت أكتر من مرة، ودا خلاني مبقتش قادر أواجه العالم؛ لأن أخويا اتقتل وكانت حادثة بشعة وأخد أكتر من 13 طعنة في خناقة، وفجأة حسيت إن مصر مش بتاعتي وانتقلت إلى شرم الشيخ”.

وأكمل: “فقدان التوازن في حياتي بدأ يزيد وبدأت أبعد عن كل حاجة وتكون حولي مجموعة من الأشخاص ودخلت دوامة الكحول والترامادول، فضلا عن  معاناتي مع الاكتئاب، وحدثت حادثة في شرم الشيخ وكان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا وأنا كنت باخد أقراص مخدرة بـ روشتة والموقف مكنش كويس وكان معانا بنت مسجلة، والموضوع كبر وبقيت مكسوف من نفسي واتحبست 6 أشهر”.

أحمد عزمي عودة أحمد عزمي مسلسل دنيا تانية ليلى علوي Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

دعاء سورة الكهف نور مابين الجمعتين.. ردده بيقين يكفيك هذه الفتن

طفلة أوكرانية تثير ضجة على وسائل التواصل بعد غنائها تحت الأنقاض .. شاهد

الطاقة الذرية تعلن فقدان أوكرانيا الاتصال بتشرنوبيل

أحمد عيد عبد الملك : إمكانيات أوباما أعلى من أفشة .. وزيزو أفضل جناح في إفريقيا

السجن 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال ماديا.. تفاصيل

حكم ترك صلاة الجمعة بدون عذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ