حكايات الناس ودنيا تانية.. أحمد عزمي يعود بمسلسلين خلال الفترة المقبلة| تفاصيل

يعود الفنان أحمد عزمي إلى الشاشة مرة أخرى بعد توقف سنوات بسبب أزماته الشخصية وعدم توفر عروض تمثيلية له، بحسب ما أعلنه في تصريحات تلفزيونية له.

ونشر أحمد وحيد، مساعد مخرج لمسلسل حكايات الناس، فيديو يرحب فيه بالفنان أحمد عزمي، ويعلن عودته إلى التمثيل مجددا بعد الانضمام إلى العمل الذي سيعرض على شاشة MBC مصر.

وظهر أحمد عزمي خلال الفيديو وهو في حالة سعادة، وقال أحمد وحيد: «فرحان أن رجوعك يا أحمد بعد غياب يكون معايا يا عشرة طويلة، كلنا هنخسر كتير لو مكنتش رجعت».

ومنذ ساعات أعلن أحمد عزمي مشاركته في مسلسل دنيا تانية مع الفنانة ليلى علوي المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكتب أحمد عزمي عبر حسابه على موقع فيسبوك:" الحمدلله كثيرا بفضل الله وتوفيقه وبفضل دعواتكم .. أنا في دنيا تانية مع الفنانه الجميله الراقيه ليلي علوي والمخرج أحمد عبدالعال وباقة من ألمع النجوم ومن إنتاج شركة إيجي ميديا".

أحمد عزمي

روى الفنان أحمد عزمي، تفاصيل مسيرته الفنية وسبب ابتعاده عن الفن وأزمة وفاة شقيقه، وأزمة حبسه لمدة 6 أشهر.

وقال عزمي خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر":"من بعد ثورة يناير البلد كانت في فوضى كبيرة وعربيتي اتسرقت أكتر من مرة، ودا خلاني مبقتش قادر أواجه العالم؛ لأن أخويا اتقتل وكانت حادثة بشعة وأخد أكتر من 13 طعنة في خناقة، وفجأة حسيت إن مصر مش بتاعتي وانتقلت إلى شرم الشيخ”.

وأكمل: “فقدان التوازن في حياتي بدأ يزيد وبدأت أبعد عن كل حاجة وتكون حولي مجموعة من الأشخاص ودخلت دوامة الكحول والترامادول، فضلا عن معاناتي مع الاكتئاب، وحدثت حادثة في شرم الشيخ وكان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا وأنا كنت باخد أقراص مخدرة بـ روشتة والموقف مكنش كويس وكان معانا بنت مسجلة، والموضوع كبر وبقيت مكسوف من نفسي واتحبست 6 أشهر”.