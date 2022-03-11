مهرجان فبراير .. أنغام تتألق في حفلها بالكويت| فيديو وصور

تألقت أنغام في حفلها المقام مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وتصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشر فيديوهات وصور من قلب الحدث.

وأحيت أنغام حفل فبراير الكويت، في نفس ليلة الفنان نبيل شعيل الذي قدم بدوره عدد من أغنياته على المسرح وسط تفاعل الجمهور.

وقدمت أنغام عدد من أغنياتها الشهيرة منها أكتبلك تعهد التي طلب الجمهور تكرارها على المسرح، إلى جانب ياريتك فاهمني، أساميك الكتيرة، ونفضل نرقص، وغيرها من الأغنيات الخليجية.

أحدث حفلات أنغام

وأحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة الماضي فى حديقة قصر عابدين، بحضور كامل العدد بقاعة الحفل من مختلف الجنسيات العربية .

وشاركت المطربة أنغام، متابعيها صور جديدة لها من الحفل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أنغام تعليقا: "أمس التقيت بجمهوري الراقي الكريم في ليلة كانت كالحلم في قصر عابدين، وكان أحد أحلامي أن أغنى في هذا المكان التاريخي العريق والتقي بجمهوري الغالي، سعدت وتحقق حلمي معكم أشكركم من قلبي على ليلة لا تنسى".