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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم الجمعة

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الجمعة 11 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .


واستقرت  أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال  تعاملات اليوم الجمعة مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي  اليوم الجمعة

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 17.17جنيه للشراء و 17.50جنيه للبيع  .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 20.52جنيه للشراء و 20.76جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 16.80جنيه للشراء و 17جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.60جنيه للشراء و1.63جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرونا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.74جنيه للشراء و1.76جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرونا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.30جنيه للشراء و2.35جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلف سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 13.46جنيه للشراء و 13.59جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 2.47جنيه للشراء و2.49جنيه للبيع.

البنك المركزي

وحرر البنك المركزي أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لآخر .

العملات الاجنبية البنك المركزي كرونا سويدي Finance Real Estate اليوم الجمعة

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