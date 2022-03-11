بشعر موف .. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

تألقت الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها بفلتر يغير لون شعرها للموف، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقت تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا مع اللوك من خلال التعليقات واللايك.

حلت الفنانة "بشرى"، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وقالت "بشرى"،: "نعيش حاليا عصر من أزهى عصور المرأة في مصر"، لافته: "هناك نية صادقة من القيادة والوطن أن قيمة المرأة تكوت مقدرة بشكل كبير".



وأضافت: "نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب عالية جدا"، موضحه: "الوزيرات السيدات أصبحوا كثرة في الوزراءات ويتميزن بكفاءة في إدارة الوزارات".