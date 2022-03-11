رئيس الجمعية العربية للفيزياء :الشباب المصريون شرفونا في الخارج.. فيديو

قال الدكتور شعبان خليل مؤسس ومدير مركز الفزياء بمدينة زويل ورئيس الجمعية العربية للفزياء ؛ إنه عندما تم فتح باب التقديم في الجمعية العربية للفيزياء أول من تقدم الشباب المصريين "الشباب المصريين شرفوني ".

أضاف رئيس الجمعية العربية للفيزياء في لقاء على قناة" سي بي سي "في برنامج" معكم "أن لدينا زملاء في اللجنة الإستشارية في جميع دول الوطن العربي وممثلين في دولهم ولمن يرغب الإنضمام للجمعية يوجد صفحة للجمعية على مواقع التواصل الإجتماعي .

أوضح خليل أن كل الطلبة الجامعيين معافين من الرسوم وكذلك طلبة الدراسات العليا والمعيدين، مضيفا أن من يريد الإلتحاق بالجمعية لايشترط أن يكون دارس للفيزياء؛ يكفي إهتمامه بالفزياء ونقوم بإدراجهم في فصول خاصة بإهتمامهم .

أشار رئيس الجمعية العربية للفيزياء، إلى أنه عند عقد الندوات الخاصة بالمجال يحضرها المختص في المجال الفزيائي أما في الحالات العامة فيحضر كل مهتم ، ولابد من التسجيل لحضور فعاليات الفزياء بشهر إبريل.