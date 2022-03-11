زينة توجه نصيحة لجمهورها في آخر ظهور على إنستجرام.. فيديو

قدمت الفنانة زينة نصيحة لجمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “فقير كل من يطمع وغني كل من يقنع 💙”.

وظهرت بالفيديو من داخل بيتها على أنغام أحدث اغنيات المطرب محمد حماقي، ولاقت تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

ووجهت الفنانة زينة، في وقت سابق رسالة للاعبى منتخب مصر ، بعد خسارة كأس الأمم الأفريقية، أمام السنغال على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكتبت زينة عبر انستجرام: " بنحبكم وبنحترمكم وعندنا من الكاس ده سبعة ٧ مرات ده حتي رقم ٧ احلي من ٨ .. احنا فرحانين بيكم ويكفينا مجهودكم وتعبكم ربنا كبير ويعوضكم بالخير يا رجالة مصر الغالية .