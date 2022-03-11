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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة توجه نصيحة لجمهورها في آخر ظهور على إنستجرام.. فيديو

صدى البلد

قدمت الفنانة زينة نصيحة لجمهورها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “فقير كل من يطمع وغني كل من يقنع  💙”.

وظهرت بالفيديو من داخل بيتها على أنغام أحدث اغنيات المطرب محمد حماقي، ولاقت تفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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بمكياج جذاب.. زينة تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها بفيديو عبر إنستجرام|شاهد

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عرض الفيلم القصير زينة في مهرجان Lift-off Sessions السينمائي

يُذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل «كله بالحب» والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.

ووجهت الفنانة زينة، في وقت سابق رسالة للاعبى منتخب مصر ، بعد خسارة كأس الأمم الأفريقية، أمام السنغال على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وكتبت زينة عبر انستجرام: " بنحبكم وبنحترمكم وعندنا من الكاس ده سبعة ٧ مرات ده حتي رقم ٧ احلي من ٨ .. احنا فرحانين بيكم ويكفينا مجهودكم وتعبكم ربنا كبير ويعوضكم بالخير يا رجالة مصر الغالية .

الفنانة زينة اعمال زينة رمضان 2021 اخر اعمال زينة ART art entertainment

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