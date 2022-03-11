هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية من دبي.. شاهد

شاركت الفنانة هند صبري صورا جديدة لها من دبي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ببدلة كلاسيكية خضراء فاتح، ولوك ميك أب يبرز جمالها لاقت تفاعل وإعجاب كل متابعيها عبر السوشيال ميديا.

ردت الفنانة هند صبري على مشهد ظهورها ببدلة رقص خلال إحدى حلقات مسلسلها البحث عن علا .

وقالت هند صبري في لقاء مع برنامج ET بالعربي: "بعض الناس حاولوا تضخيم الانتقاد بشكل كبير، وكان واضحا أنه انتقاد غير بريء وهناك من يقف خلفه، لكن محاولتهم لم تنجح".

وأضافت : "لا أعتقد أن أي شخص شاهد المشهد تضايق منه أو من تلك الحلقة، وأنا عندي احترام شديد لمهنتي وللفن والرقص الشرقي والفنانة دينا التي صورت معنا المشهد، والفستان كان عاديا جدا، وأنا لا أحب الدخول في نقاشات لها علاقة بهذا الموضوع".

وظهرت هند صبري ببدلة الرقص في مشهد من الحلقة الرابعة من المسلسل، أثناء احتفال "علا" بعيد ميلادها الـ40، ولأن إحدى أمنياتها كانت الرقص الشرقي فاجأها أصدقاؤها بتواجد دينا في عيد الميلاد لترقص معها.