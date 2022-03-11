موعد مباراة الزمالك ضد الوداد في دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الزمالك، منافسة الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة السادسة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال افريقيا.

موعد مباراة الزمالك والوداد



تقام مباراة الزمالك والوداد في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة بين سبورت

ويبحث الزمالك عن فوزه الأول في دور المجموعات هذا الموسم، من أجل إنعاش فرص تأهل الأبيض لدور الثمانية.

يواجه الزمالك، شبح الخروج المبكر من دور المجموعات بدوري الأبطال، بعد حصد نقطتين فقط من 3 مباريات.

بدأ الزمالك، مشواره بدور المجموعات، بالتعادل 2-2 على ملعبه أمام بيترو أتلتيكو، قبل التعادل السلبي في أنجولا أمام ساجرادا.

وفي لقاء الجولة الثالثة، خسر الزمالك أمام مضيفه الوداد البيضاوي بنتيجة 1-3.

وسيفقد الزمالك، حظوظه في الصعود لدور الثمانية، حال التعثر في مبارياته المقبلة أمام الوداد وبيترو أتلتيكو وساجرادا.