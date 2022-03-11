صينية المكرونة بالخضار في الفرن من ألذ الأكلات الشهية التى يمكن تحضيرها بكمية قليلة من اللحمة المفرومة وتلبي احتياجات عدد كبير من أفراد الأسرة.

نقدم لكم طريقة عمل صينية المكرونة بالخضار في الفرن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية المكرونة بالخضار في الفرن

لحم مفروم

مكرونة

بصل

ثوم

طماطم

جزر

فلفل ألوان

بسلة

كريمة لباني

معجون طماطم

جبن رومي

جبن موتزريلا

زعتر

بقدونس

زيت

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل صينية المكرونة بالخضار في الفرن

* اسلقي المكرونة في ماء مغلي وملح ثم صفيها جيدا.

* في طاسة بها زيت على النار شوحى البصل والثوم المفروم ثم اضيفي اللحم المفروم.

* اضيفي الزعتر والبقدونس والطماطم وقلي جيدا ثم قطعي الخضروات وضعيها على الخليط.

* اضيفي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها ثم اضيفيها للخليط وضعي الخليط في طاجن الفرن.

* اخلطي الكريمة مع الجبن الموتزريلا والجبن الرومي المبشور واسكبي الخليط على صينية المكرونة بالخضار وادخليها فرن ساخن حتى اكتمال النضج.