عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يطلق ماراثونا رياضيا بمشاركة 27 ألف فتاة على مستوى الجمهورية

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء الماراثون الرياضى للفتاة والمرأة الذى تنفذه الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة.

جاء ذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبتنظيم الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، ومشاركة نحو ٢٧ ألف من الفتيات والسيدات بواقع ألف مُشارِكة من كل محافظة حيث انطلقت فعاليات الماراثون فى نفس التوقيت على صعيد الـ ٢٧ محافظة.

وجه الدكتور أشرف صبحى التحية  والتقدير للمرأة والفتاة المصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة ، متمنياً لهن كل الخير والتوفيق فى حياتهن.

قال وزير الشباب والرياضة  :"نحرص على المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى للمرأة انطلاقاً من الدور البنّاء للمرأة داخل المجتمع، وكونها تمثل الركن الرئيسى فى بناء المجتمع، وتلقى كل الدعم والمساندة والتقدير من قِبل القيادة السياسية المصرية"، مشيراً إلى تنفيذ الوزارة لمجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة على مدار العام مُقدمة خصيصاً للفتاة والمرأة المصرية تتوافق ومتطلباتهن.

أكد على نهج الوزارة فى إقامة الماراثونات الرياضية بشكل دورى، وإحداث حالة عامة من الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء تشجيع الشباب والمواطنين على ممارسة الرياضة، وجعلها تقليد يومى فى حياتهم؛ تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة فى هذا الشأن، وتأكيداً على التأثير الإيجابى لممارسة الرياضة على مستوى الحالة الصحية والتنشئة البدنية السليمة للفرد.
 

275297550_519792599564065_7829973103575646939_n
275297550_519792599564065_7829973103575646939_n
275330624_1029727721286116_5661476780888688633_n
275330624_1029727721286116_5661476780888688633_n
275384229_350481307000755_8910718956835284607_n
275384229_350481307000755_8910718956835284607_n
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم العالمي للمرأة وزير الشباب الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

البسوا تقيل.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. تفاصيل

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

بدلات وعلاوة سنوية لشاغلي وظائف المعلمين.. تفاصيل

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

ترشيحاتنا

وزير النقل يدلي بصوته في انتخابات الإعادة على مقعد النقيب العام للمهندسين

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الوداد المغربي في دوري أبطال افريقيا

الهلال الأحمر المصري يوفد أول فريق إغاثة دولي من الجمعية إلى رومانيا

قطع وضعف المياه في بعض المناطق بـ القاهرة غدا

واقعة نادرة.. ولادة حمل صغير بـ 5 أرجل تثير الدهشة.. فيديو

الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يهني الرئيس السيسي بيوم الشهيد.. المحرصاوي يشيد بتطوير غرف المدينة الجامعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

إسلام العشيري بطل مصري في أوكرانيا.. ما قصته؟.. فيديو جراف

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ