للمرأة.. نصائح لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة

قالت غادة عطية، مدربة التنمية الذاتية، إن أي امرأة تستطيع الموازنة بين العمل وأسرتها في المنزل، ولكن الأمر يرجع إلى عدة نصائح كي تستطيع المرأة أن تنجح في حياتها كأم عاملة، والوصول إلى الرضا عن النفس.

وأضافت غادة عطية خلال لقائها مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن ضمن هذه النصائح يجب أن تضع المرأة خطة وروتين يومي تسير عليه، بالإضافة إلى الوعي الكافي بكمية المسئوليات والمهام المطلوبة منها.

وتابعت أنه يجب تنظيم الوقت ووضع الأولويات أولاً، والتي تختلف من امرأة لـ امرأة أُخرى، حيث إن الأولويات تتوقف على حياة المرأة الشخصية والأسرية، معقبة: "فيه أولويات لازم يوم بيوم أعملها، وفيه أولويات ممكن أجلها لنصف الأسبوع مثلا وهكذا".

وأشارت غادة عطية إلى ضرورة تنظيم وإدارة الوقت، لأنه عامل جوهري لنجاح المرأة في حياتها العملية والأسرية، معقبة: "لو كل واحدة استثمرت وقتها في الأمر الصحيح، وحددت أهدافها وأولويتها، هتقدر بسهولة تنجح في خطتها كأم عاملة، وتوازن بين حياتها في العمل وفي المنزل".