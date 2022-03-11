تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

شهدت الطرق الرئيسية سيولة مرورية فى طريق الإسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، الطريق الدائري، ميدان الرماية ،خلال فترات الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وذلك وسط تواجد خدمات الانتشار السريع للتدخل في حالة الطوارئ..



كما انتظمت الحركة المرورية للمركبات على المحاور التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، "كوبري الجامعة،كوبري أكتوبر، كوبري عباس، 15 مايو، الجلاء، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، شارع التحرير وصولا إلى البحوث، وبين السرايات، وجامعة القاهرة، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة".

يأتي هذا فضلا عن انتظام حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية علىالطرقالسريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالاتالطارئةوخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258