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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال من المواطنين على معرض أهلا رمضان بـ رأس غارب

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تفقد اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب معرض أهلا رمضان، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم.

أثنى رئيس مدينة رأس غارب على فكرة المعرض والتي تواجه بشكل كبير مشكلة زيادة الأسعار بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، موجهاََ الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن علي المجهودات المبذولة لخدمة المواطنين والمجتمع

قال محمد خليل، أمين الحزب بالمدينة، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وارتياح كبير من الأهالي للأسعار، بالنظر إلى أسعار السوق.

وأشارت صفاء بريص الأمين العام المساعد للحزب بالمدينة إلى استمرار المعرض طوال شهر رمضان في إطار رغبة الحزب للعمل على تخفيف العبء على كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

من جانبه، أضاف علي حجي، الأمين العام المساعد للحزب بالمدينة أن المعرض يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام وبإشراف عماد سيف الدين امين الحزب بالمحافظة.

رمضان اهلا رمضان رأس غارب الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة شهر رمضان

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