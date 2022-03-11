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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 45.02% من اجمالي التعويضات

الرقابة المالية: التأمين الطبي يتصدر التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات خلال 2021

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ فرع التأمين الطبي على 45.02% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال الـفترة من يناير حتى ديسمبر  2021، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات التكميلية جاء في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 24.64%، ثم فرع تأمين الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 10.43%، وجاء فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.22%.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن فرع تأمين البترول جاء فى المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 3.24%، ثم فرع التأمين الهندسي بنسبة 3.13% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.


بين تقرير هيئة الرقابة المالية أن فرع السيارات الإجباري جاء بالمرتبة السابعة 2.46% خلال  2021،ثم فرع النقل البحري بالمركز الثامن بنسبة 1.26%، واحتل فرع اجسام السفن المركز التاسع بحصة 1.4%.

تأمين النقل الداخلي

بينما جاء فرع تأمين النقل الداخلي بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 0.30%، يليه فرع تأمين الطيران في المركز الحادي عشر بحصة 0.25% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية التأمين الطبى النقل البحري Finance Real Estate التامين

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