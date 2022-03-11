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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية: تدريب 1270 شخصًا من مختلف القطاعات الصحية بالمحافظة

فعاليات التدريب الميداني
فعاليات التدريب الميداني بمستشفيات الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، على مدار يومين، تدريبًا علميا بمستشفيات المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وبإشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المهنى والمشرف على أكاديمية الاميرة فاطمة.

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وقال الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن فعاليات التدريبات تمت بقاعات التدريب داخل جميع المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية وهى مستشفيات الحميات ورأس التين والجمهورية وأبو قير والعامرية وبرج العرب وفوزى معاذ والأنفوشى وأطفال الرمل وصدر كوم الشقافة وصدر المعمورة والرمد ومركز أبحاث الأسنان، كما امتدت لتقام بمستشفى شرق المدينة التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، ومستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة التأمين الصحى ، بالإضافة إلى نقابة الصيادلة بالإسكندرية 

وأوضح "حليم" أن البرنامج العلمى شمل ما يقترب من مائة محاضرة فى مختلف فروع الطب والصيدلة الإكلينيكية وطب الأسنان ألقاها أساتذة كلية الطب وإستشاريون وأخصائيون بوزارة الصحة شملت الجديد فى التشخيص والعلاج فى الفروع المختلفة 

من جانبها قالت الدكتورة ضحى حجاج، مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن هذه هي المرة الاولى الذى يقام فيها مثل هذا الحدث العلمى بالمحافظة بهذا الحجم ، مشيرة أن عدد المتدربين الذبن حضروا فعاليات اليوم العلمى بلغ 1270 متدربا من مختلف القطاعات الصحية.

الاسكندرية وزير التعليم وزارة الصحة المستشفيات وزير التعليم العالي جمال عبد الناصر خالد عبد الغفار

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