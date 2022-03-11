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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع مكتب لندن ..

التصديري للصناعات الكيماوية: تنظيم بعثات تجارية لدراسة السوق البريطانية

الصناعات الكيماويه
الصناعات الكيماويه

عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة  المهندس خالد أبو المكارم اجتماعا افتراضيا من خلال زوم  مع المكتب التجارى في لندن  برئاسة الوزير المفوض التجارى؛ لبحث سبل التعاون المتاحة لتنمية صادرات القطاع للسوق البريطانية تم خلاله الاتفاق  علي  عدد  من الآليات للتعاون ما بين الجانبين تتمثل فى تنفيذ بعثات تجارية للسوق البريطانية، وبعثات مشترين للسوق المصرية، ومعارض دولية متخصصة.
 

وكان  المجلس  التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أرسل عرضا تقديميا  موضحا به الفصول والقطاعات التابعة للمجلس التصديري، وبيان بالبنود الجمركية التابعة للمجلس والمدرجة تحت كل فصل بالوصف لتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق البريطانية، وكذا الألية المناسبة لذلك ، وقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة للمجلس.

وأوضح المجلس  التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من خلال تحليل صادرات القطاع للسوق البريطانية عن الأعوام 2021، 2020، 2019 أن أكبر حجم لصادرات البلاستيك يتمثل فى مادة (بولي ايثيلين أخر بوزن نوعي يعادل 94 .0  أو اكثر) بند جمركي 3901، في حين تمثل صادرات باقي البنود من منتجات وسيطة أو نهائية لقطاع البلاستيك نسبة ضئيلة من حجم صادرات القطاع للسوق البريطاني.


أما فيما يخص منتجات الأسمدة للسوق البريطاني أشار المجلس  التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة إلى أنه ينحصر فى البند الجمركي 3102 – اليوريا ؛ رغم أن هناك أنواع آخري من الأسمدة التى يمكن أن يتم تصديرها وتتميز مصر فى انتاجها مثل (الأسمدة الفوسفاتية، النيتروجينية، المركبة).
 

منتجات مصرية تنافسية

وتابع المجلس  التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة: هناك  عدد آخر  من القطاعات التى بها ميزة نسبية كمنتج مصري وأن الشركات المصرية  العاملة فى القطاع يمكن لها أن تطلبي طلبات السوق البريطاني ومن بينها  المنتجات الزجاجية من أدوات المائدة، والعبوات الزجاجية، والأنبولات الطبية، والمنظفات بأنواعها الشخصية والصناعية والأحبار والدهانات و الكيماويات غير العضوية والمتنوعة.

التصديرى للصناعات الكيماوية السوق البريطاني السوق المصري Finance Real Estate الأسمدة

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