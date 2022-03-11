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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجهيزا لمواجهة بترو أتلتيكو.. شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي في الزمالك

شيكابالا - صورة أرشيفية
شيكابالا - صورة أرشيفية

يواصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، في ظل إصابته بشد في عضلة السمانة.


ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه اليوم أمام الوداد المغربي، المقرر لها في السادسة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويسعى الجهاز الطبي للفريق الأبيض لتجهيز اللاعب للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقائمة تضم كل من: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعه - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.
خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الجزيري

شيكابالا الزمالك بترو أتلتيكو Sports Fitness

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