صحف السعودية: مستشار الديوان الملكي يتفقد مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.. المملكة تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط العالمي

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (الإنسانية الناصعة) : العمل الإنساني يحتل مساحة كبيرة في نهج المملكة، ويعكس قيمها الراسخة

حيث تتصدر بمواقفها المضيئة المشهد الإنساني ضمن قائمة الدول الأولى عالميا في هذا البذل، بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في تأصيل مستمر للتاريخ الناصع بالعطاء الإنساني.



وأضافت : بالأمس كان المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في زيارة تفقدية لخدمات وأعمال المركز بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، في تجسيد عملي لمهام المركز الإنسانية والإغاثية تجاههم، من خلال مشاريع وبرامج لتمكينهم وبناء قدراتهم وتحقيق سبل العيش الكريم لهم، مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تعزيز هذه الرسالة النبيلة، وتسخير المملكة إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بشتى أنحاء العالم.



وختمت : ما يميز هذه المنظومة الكاملة المتمثلة في مركز الملك سلمان هو إخلاص البذل دون تمييز أو دوافع غير إنسانية، والدعم المتواصل للجهود الأممية والمنظمات والهيئات العالمية الموثوقة العاملة في هذا الشأن، والاهتمام بالدعم الإغاثي والإنساني للمرأة في مناطق النزاعات، وتمكين الفئات الأكثر ضعفا، إيمانا بأهمية دور المرأة في صمود وبناء مجتمعاتها.

الحكمة في مشهد النفط

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (الحكمة في مشهد النفط) : على مدى عقود طويلة مثلت المملكة صوت العقل والحكمة في أزمات الطاقة العالمية، وتحرص دوماً على تحقيق المصلحة العامة في الشأن النفطي، لكونها أكبر منتج للنفط بالعالم، ولاعب مؤثر في سوق تتولى منظمة أوبك قيادته بكل اقتدار، وكدولة اقتصادية في مقدمة دول مجموعة العشرين، يجعلها تتحمل مسؤولية عالمية في توازن العرض والطلب الاستراتيجي للبترول، الذي لا يزال سلعة قوية وذات تأثير على جميع اقتصاديات العالم.



وأضافت : هذه الحالة من الاتزان لقرار المملكة الاقتصادي في الشأن النفطي يلمسه كل العالم في جميع الأوقات، ولكن في الأزمات يتردد اسم المملكة وريادتها النفطية في جميع وسائل الإعلام، وتصبح الرياض وجهه لزيارات واتصالات عالمية على أعلى المستويات العليا، وتطلب دول كبرى تدخلها في الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالنفط، كما هو الواقع حالياً في الأزمة الروسية الأوكرانية، ويبقى توجه المملكة الحرص على الحلول التي تحقق الاستقرار النفطي العالمي، فهي لا تستفيد من ارتفاع النفط في الأزمات على المدى البعيد، وفي أزمات أخرى يحدث العكس، كما حدث في أوج أزمة كورونا، ولكن ليس هدف المملكة الاقتصادي الارتفاع المبالغ فيه، فهي حريصة على مواصلة زيادة وتيرة الإنتاج المتصاعد وفق توافق الجميع تحت مظلة أوبك+، فضلا على أن الارتفاعات النفطية الكبيرة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل سلبي، حيث يتزايد التضخم العالمي، ويتأثر منه السوق السعودي مثله أي سوق بالعالم في مثل الظروف الحالية.



وأوضحت : المملكة وفي العديد من المناسبات وفي مختلف المحافل، وفي جميع أوقات الأزمات العالمية، كانت مثالاً واضح للتعامل المنطقي الواضح في الطلب على النفط، حيث تحرص على تغليب صوت العقل والحكمة، وتخرج مع الجميع برؤية تحافظ على تحقيق توازن عالمي، يخدم على المدى البعيد اقتصاد دول العالم المصدرة للنفط وحتى المستوردة.



وتابعت : وبرغم تعقيدات الاقتصاد النفطي في ظل الأزمة الحالية، فالمملكة سوف تبقى على نهجها المعتدل وستبقى سياستها في الإنتاج بعيدة عن التسرع، وتتشارك - كما هو الحال دوما - مع الحلفاء في منظمة أوبك+، وكبار المستوردين للنفط، حتى تكون الأسعار دوماً واقعية وبعيدة عن المخاطر الاقتصادية طويلة الأمد، التي يسببها ارتفاع للأسعار، وأيضاً في حالات انخفاض حاد يضر بالمصدرين لهذه السلعة الاستراتيجية المهمة.