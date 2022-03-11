شاهد .. ضربة روسية في أوكرانيا بطائرة مسيرة

عرضت فضائية “ العربية” مقطع فيديو يرصد لقطات لضربة روسية في أوكرانيا بطائرة مسيرة.



وفي سياق أخر، صرح البرلمان الأوكراني، باشتعال حريق في منزل مجاور للمفاعل النووي التجريبي في خاركييف.

جاء ذلك في خبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”..

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية استهدف مطارين استراتيجيين عسكريين يقعان في مدينتي لوتسك ووإيفانو فرانكوفسك الأوكرانية.

وجاء هذا الإعلان خلال مطالعة إعلامية للناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات الجوية الروسية قامت بضرب مطارين عسكريين تابعيين للجيش الأوكراني في مدينتي لوتسك وإيفان فرانكوفسك.



