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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 383 رحلة لنقل 53 ألف راكبا على مدار اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، سفر ووصول حوالي 53 ألف راكبا، وذلك على 383 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات طيران مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتشهد صالات المطار خلال الـ 24 ساعة، وصول 191 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 28 ألف راكبا، وسفر 192 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو اسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 25 ألف راكبا، مع الحرص على إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم سلطات مطار القاهرة، بقرار تحديث اشتراطات دخول الأراضي المصرية عبر المطارات، والذي يشترط أن يكون القادم حائزا لشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا، وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون حائزا لشهادة تفيد سلبية الفحص لفيروس كورونا بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، طبقا للشروط الموضوعة في هذا الشأن، وفي حالة عدم مطابقة شهادة التطعيم أو شهادة الفحص التي يحملها الراكب للضوابط المقررة يتم إجراء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، و في حالة إيجابية الفحص يسمح للقادمين بالعزل الذاتي لمدة خمسة أيام في فندق الإقامة.

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