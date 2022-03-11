استعداد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد استعداد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا تعرضت لـ ضربة جوية من القوات الروسية منذ قليل، من خلال طائرة مسيرة، حيث كانت بدون طيار.

ومن جانبه، حدث انفجارات اليوم في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وأعرب زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس عن رفضهم لمساعي أوكرانيا للانضمام سريعا إلى التكتل.

واجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قصر فرساي بباريس، الخميس، للاتفاق على رد مشترك إزاء الحرب في أوكرانيا في ظل اختلاف وجهات نظرهم بشأن المدى الذي يجب المضي فيه فيما يخص العقوبات الاقتصادية ومدى سرعة خفض واردات الطاقة الروسية، وما إذا كان عليهم السماح لكييف بالانضمام إلى تكتلهم سريعا من عدمه.