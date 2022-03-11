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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية ظهر اليوم  واقعه  مفاجئة حيث انفصل عدد من عربات القطار عن مقدمه القطار مما تسبب في إثارة حفيظة ركاب القطار  واصابتهم بحاله من الفزع والذعر بين المواطنين .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من  شرطه النجده بورود بلاغ من المواطنين بانفصال عدد من عربات القطار عن مقدمه قطار" طنطا _المحلة" .

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كما انتقلت قوات الحماية المدنية والدفاع المدنى إلى محل الواقعة وتم توصيل العربات إلى مقدمه القطار مره اخرى وعادت حركة القطارات مره اخرى إلى العمل.

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وكلفت إدارة مباحث النقل والمواصلات بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

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