تحت رعاية وزير الشباب| ندوة للثقافة الرياضية عن حروب الجيل الرابع.. صور

عقد اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود ندوة تثقيفية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية وبمشاركة شباب مطروح والبحيرة حول تحصين الشباب ضد حروب الجيل الرابع.

واناب وزير الشباب والرياضة ، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لحضور الندوة ونقل تحياته وتقديره للشباب الحاضرين.

وبدأ الإعلامي أشرف محمود الندوة عن خطورة حروب الجيل الرابع لما تستهدفه من زعزعة ثقافة وتراث الأوطان ودس السم في العسل لتشويه رموزنا وتاريخنا وحضارتنا ، وان مصر بلد الامن والأمان وامانها في قيادتها وجيشها وشبابها الذي لابد ان يتصدى لكافة المعلومات المغلوطة بعدم نقلها والتأكيد على حقيقة تاريخنا العريق وثقافتنا الاصيلة الراقية.

وأضاف أن الشباب هم حصن الوطن ضد حروب الجيل الرابع وعليهم الحظر الشديد ضد من يرغب في اختراق ثقافتنا وتشويه عقلية نواة الوطن وهم الأجيال الحديثة.

وتجاوب الشباب الحاضرين مع أسئلة رئيس اتحاد الثقافة الرياضية عن تاريخ وثقافة مصر ومدى تأثير حروب الجيل الرابع على امن وسلامة عقليات شباب الوطن.

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