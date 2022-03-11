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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة..

بمشاركة 500 فتاة.. انطلاق ماراثون المشي بمدينة الزقازيق

مارثون
مارثون

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات ماراثون المشي للفتيات والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع المحافظة وبمشاركة 500 فتاة من عضوات المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة وعضوات الأندية وسيدات المجتمع من أبناء المحافظة ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

وانطلق الماراثون من أمام قصر ثقافة الزقازيق مرورًا بمديرية الشباب والرياضة وصولاً لكلية الآداب جامعة الزقازيق والعودة لخط النهاية أمام قصر الثقافة.

وأشاد محافظ الشرقية، بالمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية ومواكبة كافة الفعاليات التي تمر بها البلاد من خلال تفعيل النشاط الرياضي ونشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب والفتيات بممارسة الرياضة.

 

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وأكد محافظ الشرقية أن المرأة تمثل الدعامة الأساسية والقوى المساندة لتقدم ونهوض البلاد فهي الأداة القادرة على تحريك المجتمع، وتُعد قاسماً مشتركاً وشريكاً أساسياً مع الرجل في بناء وتنمية الوطن ، بالإضافة إلى دورها في المنزل وتربية أبنائها وتقديم أجيالاً تضحي بحياتها من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد ، مقدماً الشكر والتقدير للمرأة المصرية في عيدها  قائلاً : هنيئاً لمصرنا الغالية بسيداتها الفضليات وأبنائها المخلصين.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن عبر تقنية الفيديو كونفرانس انطلاق فعاليات ماراثون المشي للفتات بجميع محافظات الجمهورية احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ولتشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة.

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