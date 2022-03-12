زراعة الشيوخ تناقش اقتصاديات صناعة الأسمدة.. غدا

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري .

وتناقش اللجنة في أول اجتماعاتها غدا الأحد، دراسة معدة عن اقتصاديات صناعة وحل أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.