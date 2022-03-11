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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات جوية وبرية| الناتو ينشر قوات عسكرية في لاتفيا

الناتو يوجه رسالة
الناتو يوجه رسالة لروسيا من لاتفيا

تجري قوات حلف الأطلسي مناورات عسكرية في لاتفيا اعتبرها محللون "رسالة من الناتو إلى روسيا" في ظل مخاوف من أن يمتد الصراعخارج أوكرانيا.

ويأتي نشر التحالف هذه القوات والمناورات ضمن الحشد الأوروبي والأمريكي شرقا بعد العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا من 24 فبرايرالماضي. 


 

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المناورات شملت عمليات برية وجوية وسط مخاوف من انعكاساتها على الأزمة الحالية في أوكرانيا. ونشر الناتو آلاف الجنود في وسط وشرق أوروبا ردا على العملية العسكرية الروسية بينما تطالب موسكو بانسحاب هذه القوات

 وقال الرئيس الروسي في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية إن ""تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنمابحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".

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