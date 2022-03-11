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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|فيسبوك وإنستجرام يسمحان بالتحريض على قتل الجنود الروس في أوكرانيا.. وسعر ومواصفات هاتف HONOR X8

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تكتشف إصابتك بكورونا.. ساعة سامسونج Galaxy Watch 5 تقيس درجة حرارة الجسم


ذكرت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق ساعة ذكية بمواصفات فائقة مع عدد من الميزات الرياضية والطبية للمستخدمين حيث من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر أغسطس القادم.

 

سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد.. هونر تطلق أحدث إصدارات سلسلة X

 

سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد أحدث إصدارات سلسلة X من هونر، والذي يأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة من الشركة، بإمكانيات قوية وشاشة عملاقة، سنستعرض إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد.

 

تويتر يطلق خدمة Tor onion لتجاوز الحجب في روسيا


أطلق تويتر Twitter خدمة Tor onion للمستخدمين في روسيا لتجاوز الحظر المفروض على التطبيق، والذى تم فرضه من قبل الحكومة الروسية منذ أيام.

 

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لهاتف فيفو الرائد iQOO Neo 6


كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف رائد قادم من شركة فيفو الصينية وهو iQOO Neo 6 والمتوقع إصداره خلال الأسابيع القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضمن فئة الهواتف الرائدة الأفضل مع هواتف سامسونج وشاومي.  

 

فيسبوك وإنستجرام يسمحان بالتحريض على قتل الجنود الروس في أوكرانيا.. تفاصيل


تجرى شركة ميتا Meta المالكة لتطبيقى فيسبوك و إنستجرام تغييرا جذريا لسياستها حيث ستسمح للتطبيقين بنشر محتوى من شأنه الدعوة والتحريض على قتل الجنود الروس فى أوكرانيا.

 

شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Redmi K50 العملاقة


أعلن Lu Weibing، نائب رئيس شركة شاومى الصينية، والمدير التنفيذى للعلامة التجارية ريدمي، إطلاق هواتف Redmi K50 المتميزة في 17 مارس المقبل، وذلك بعد إطلاق هاتف Redmi K50 Gaming في فبرايرالماضي.

 

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