أخبار التكنولوجيا|فيسبوك وإنستجرام يسمحان بالتحريض على قتل الجنود الروس في أوكرانيا.. وسعر ومواصفات هاتف HONOR X8

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



ذكرت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق ساعة ذكية بمواصفات فائقة مع عدد من الميزات الرياضية والطبية للمستخدمين حيث من المقرر أن يتم إطلاقها في شهر أغسطس القادم.

سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد أحدث إصدارات سلسلة X من هونر، والذي يأتي ضمن هواتف الفئة المتوسطة من الشركة، بإمكانيات قوية وشاشة عملاقة، سنستعرض إليك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف HONOR X8 الجديد.



أطلق تويتر Twitter خدمة Tor onion للمستخدمين في روسيا لتجاوز الحظر المفروض على التطبيق، والذى تم فرضه من قبل الحكومة الروسية منذ أيام.



كشفت تسريبات المواصفات الرئيسية لهاتف رائد قادم من شركة فيفو الصينية وهو iQOO Neo 6 والمتوقع إصداره خلال الأسابيع القادمة، حيث من المتوقع أن ينافس الهاتف ضمن فئة الهواتف الرائدة الأفضل مع هواتف سامسونج وشاومي.



تجرى شركة ميتا Meta المالكة لتطبيقى فيسبوك و إنستجرام تغييرا جذريا لسياستها حيث ستسمح للتطبيقين بنشر محتوى من شأنه الدعوة والتحريض على قتل الجنود الروس فى أوكرانيا.



أعلن Lu Weibing، نائب رئيس شركة شاومى الصينية، والمدير التنفيذى للعلامة التجارية ريدمي، إطلاق هواتف Redmi K50 المتميزة في 17 مارس المقبل، وذلك بعد إطلاق هاتف Redmi K50 Gaming في فبرايرالماضي.