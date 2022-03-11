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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

رقية الهلالي:"أبيدوس"مهرجان قومي يقدم نماذج فنية هادفة تحافظ على الأمن الثقافي |صور

صدى البلد

شاركت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، في  مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري.

وقالت النائبة رقية الهلالي في تصريحات صحفية علي هامش المهرجان، أن ابيدوس للموسيقى والغناء، مهرجان يعد الاول من نوعه بمحافظة سوهاج، ليؤكد مجددا علي اهتمام الدولة المصرية الحديثة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الانسان ، لافته الي أن الهدف الأول والتي تضعه الجهات الثقافية والفنية والسياحية والأثرية في الدولة نصب أعينها لمثل هذه المهرجانات القومية والتنويرية،  الى مواجهة الأفكار المتطرفة والارتقاء بالذوق العام، وتقديم نماذج فنية هادفة تحافظ على الأمن الثقافي المصري، مؤكدة أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي ابهرت العالم على مر العصور.

و اختتمت نائبة سوهاج، حديثها  بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، علي دعمه المستمر والمتواصل لأبناء محافظات الصعيد عامة وسوهاج خاصة، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للمهرجان، والدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على ما قدموه لاقامة المهرجان وخروجه بالصورة المشرفة التي أبهرت كافة الحضور بما يليق بأبناء محافظة سوهاج ، مشيرة الي أن المهرجان عكس اهتمام الدولة غير المسبوق بصعيد مصر وجهودها لبناء الإنسان المصري، وتنمية الأسرة المصرية، وتحقيق حياة كريمة للريف المصري وخاصة في الصعيد.

حضر حفل الافتتاح محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كما حضر اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، و العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية، وقيادات وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمئات من أبناء وأهالي سوهاج.

 برنامج مهرجان " أبيدوس " الأول للموسيقى والغناء يتضمن إقامة 3 حفلات يحييها كوكبة من فناني مصر على مدار ثلاث أيام متتالية بدأت امس الخميس الحفل الأول والذي أحياه الفنان " هشام عباس "، ثم حفل اليوم الجمعة  ويحييه الفنان " علي الحجار"، ثم يختتم المهرجان ثالث حفلاته غدا السبت، بحضور الفنان " مدحت صالح " لإحياء حفل الختام .

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم مجلس النواب مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي

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