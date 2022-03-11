ورش فنية وأفلام وثائقية ولقاءات أدبية بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية عمل ورود بالورق الملون بقسم الفنون التشكيلية، من تدريب الفنانة هالة محمد شحاتة، بجانب عقد لقاء مع طلاب من كلية الآداب قسم اجتماع بجامعة المنيا، للتعريف بأنشطة قصر ثقافة المنيا قدمته مديرة القصر، بالإضافة إلى ورشة حكى للأطفال قدمتها سهير محمد بمكتبة الطفل.

عقد نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ندوة أدبية بعنوان "الاحتكاك الثقافي وتبادل الخبرات" بحضور عدد من شعراء أسيوط الكبار، ونخبة من الشعراء والمبدعين، وبعض المواهب الشابة من فرقة أبو قرقاص المسرحية حيث بدأت الأمسية بفقرة غناء للفنان أسامة طه، ثم توالت إبداعات المشاركين من رواد وأعضاء النادي والضيوف، أعقب ذلك مداخلة نقدية على المشاركات من الشاعر جابر الزهيري رئيس النادى، أثار على جانبها ضرورة الاستماع والاحتكاك بخبرات تجارب إبداعية من أماكن متعددة ليكون المبدع ملما بالمشهد الثقافي ويتبادل الخبرات مع غيره ليصقل تجربته بما يحقق له جانبا من تكامل التجربة، وعلى هامش الأمسية تم تكريم الشاعر علي محيي بشهادة تقدير من نادي الأدب.

أعد بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان "تطوير التعليم ومتطلبات العصر" حاضرها محمد رشدي، وتحدث فيها عن مجهودات الدولة في تطوير التعليم ومواكبة التطور وأساليب التعليم، وإهتمام الدول المستمر بالنهوض بالتعليم واستخدام الطرق الحديثة في الرقي بالاجيال الصاعدة، بجانب عرض سينما لافلام وثائقية عن المرأة، بالإضافة إلى ورشة فنية بمناسبة أعياد المرأة وعيد الام تنفيذ اسراء فخري، ايمان محمد شلقامي، كما عقد نادى أدب ديرمواس لقاء أدبي شعري لأدباء وشعراء ديرمواس، تبارى فيه الحضور في القاء القصائد المتنوعة مع دراسات نقدية متميزة، وكرم النادى والسادة الحضور الدكتور رجب مكاوي الاستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، بينما ناقشت مكتبة إبوان الثقافية كتاب "جسم الإنسان، العين" ناقشته اماني اسحق، وأقام بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنون تشكيلية "رسم الزهور" من تنفيذ الفنانة رباب حمدي.